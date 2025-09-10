Op deze dagen en tijden speelt FC Groningen tot en met eind januari

Foto: via fcgroningen.nl

De KNVB heeft woensdag de aanvangstijden vastgesteld voor de wedstrijden van FC Groningen tot en met speelronde 21 van de VriendenLoterij Eredivisie. Eerder waren de wedstrijden vanaf speelronde 13 nog niet voorzien van een speeldag en tijd.

Het najaarsprogramma kon worden afgerond nadat de speelschema’s van clubs die Europees spelen bekend waren. De wedstrijden vanaf speelronde 22 tot en met 32 krijgen later een speeldag en aanvangstijd. De laatste twee speelrondes van de competitie zijn al voorzien van een aanvangstijd. In speelronde 33 en 34 trappen alle negen duels traditioneel gelijktijdig af.

De overige wedstrijden van februari tot en met mei hebben nog geen vaste aanvangstijd (N.T.B. of N.J.B.), behalve de laatste thuiswedstrijd op 10 mei tegen N.E.C. om 16.45 uur en de afsluitende uitwedstrijd op 17 mei tegen Heracles Almelo om 14.30 uur.

De wedstrijden van FC Groningen tot en met speelronde 21 zijn:

September

14 september: FC Utrecht – FC Groningen, 14.30 uur

20 september: FC Groningen – Telstar, 18.45 uur

28 september: FC Groningen – Feyenoord, 14.30 uur

Oktober

3 oktober: NAC Breda – FC Groningen, 20.00 uur

19 oktober: FC Groningen – Sparta, 14.30 uur

25 oktober: Fortuna Sittard – FC Groningen, 16.30 uur

November

2 november: FC Groningen – FC Twente, 14.30 uur

9 november: NEC – FC Groningen, 14.30 uur

23 november: FC Groningen – PEC Zwolle, 16.45 uur

30 november: Ajax – FC Groningen, 20.00 uur

December

5 december: Excelsior – FC Groningen, 20.00 uur

13 december: FC Groningen – Volendam, 18.45 uur

21 december: Go Ahead Eagles – FC Groningen, 14.30 uur

Januari

10 januari: FC Groningen – NAC Breda, 21.00 uur

18 januari: Heerenveen – FC Groningen, 12.15 uur

25 januari: FC Groningen – Fortuna Sittard, 14.30 uur

31 januari: Sparta – FC Groningen, 21.00 uur

Zoals gezegd zijn voor de overige wedstrijden nog geen exacte data en speeltijden bekend, behalve voor de laatste twee duels.

Februari

6-8 februari: FC Groningen – PSV

13-15 februari: FC Groningen – FC Utrecht

20-22 februari: FC Twente – FC Groningen

27-28 februari: Volendam – FC Groningen

Maart

6-8 maart: FC Groningen – Ajax

13-15 maart: PEC Zwolle – FC Groningen

20-22 maart: FC Groningen – AZ

April

4-5 april: Telstar – FC Groningen

10-12 april: FC Groningen – Go Ahead Eagles

21-26 april: Feyenoord – FC Groningen

Mei