Op deze dagen en tijden speelt FC Groningen tot en met eind januari

De KNVB heeft woensdag de aanvangstijden vastgesteld voor de wedstrijden van FC Groningen tot en met speelronde 21 van de VriendenLoterij Eredivisie. Eerder waren de wedstrijden vanaf speelronde 13 nog niet voorzien van een speeldag en tijd.
Het najaarsprogramma kon worden afgerond nadat de speelschema’s van clubs die Europees spelen bekend waren. De wedstrijden vanaf speelronde 22 tot en met 32 krijgen later een speeldag en aanvangstijd. De laatste twee speelrondes van de competitie zijn al voorzien van een aanvangstijd. In speelronde 33 en 34 trappen alle negen duels traditioneel gelijktijdig af.
De overige wedstrijden van februari tot en met mei hebben nog geen vaste aanvangstijd (N.T.B. of N.J.B.), behalve de laatste thuiswedstrijd op 10 mei tegen N.E.C. om 16.45 uur en de afsluitende uitwedstrijd op 17 mei tegen Heracles Almelo om 14.30 uur.
De wedstrijden van FC Groningen tot en met speelronde 21 zijn:
September
- 14 september: FC Utrecht – FC Groningen, 14.30 uur
- 20 september: FC Groningen – Telstar, 18.45 uur
- 28 september: FC Groningen – Feyenoord, 14.30 uur
Oktober
- 3 oktober: NAC Breda – FC Groningen, 20.00 uur
- 19 oktober: FC Groningen – Sparta, 14.30 uur
- 25 oktober: Fortuna Sittard – FC Groningen, 16.30 uur
November
- 2 november: FC Groningen – FC Twente, 14.30 uur
- 9 november: NEC – FC Groningen, 14.30 uur
- 23 november: FC Groningen – PEC Zwolle, 16.45 uur
- 30 november: Ajax – FC Groningen, 20.00 uur
December
- 5 december: Excelsior – FC Groningen, 20.00 uur
- 13 december: FC Groningen – Volendam, 18.45 uur
- 21 december: Go Ahead Eagles – FC Groningen, 14.30 uur
Januari
- 10 januari: FC Groningen – NAC Breda, 21.00 uur
- 18 januari: Heerenveen – FC Groningen, 12.15 uur
- 25 januari: FC Groningen – Fortuna Sittard, 14.30 uur
- 31 januari: Sparta – FC Groningen, 21.00 uur
Zoals gezegd zijn voor de overige wedstrijden nog geen exacte data en speeltijden bekend, behalve voor de laatste twee duels.
Februari
- 6-8 februari: FC Groningen – PSV
- 13-15 februari: FC Groningen – FC Utrecht
- 20-22 februari: FC Twente – FC Groningen
- 27-28 februari: Volendam – FC Groningen
Maart
- 6-8 maart: FC Groningen – Ajax
- 13-15 maart: PEC Zwolle – FC Groningen
- 20-22 maart: FC Groningen – AZ
April
- 4-5 april: Telstar – FC Groningen
- 10-12 april: FC Groningen – Go Ahead Eagles
- 21-26 april: Feyenoord – FC Groningen
Mei
- 2-3 mei: FC Groningen – Excelsior
- 10 mei: FC Groningen – N.E.C., 16.45 uur
- 17 mei: Heracles – FC Groningen, 14.30 uur