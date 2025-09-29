Ontmoet lokale filmmakers tijdens de Groninger Filmdagen

Foto: Rick van der Velde

Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 oktober vinden de Groninger Filmdagen plaats in de voormalige Camera Bioscoop aan de Hereweg. Tijdens dit meerdaagse evenement kun je lokale filmmakers ontmoeten en deelnemen aan verschillende workshops en discussies. Daarnaast worden er verschillende Groningse films gedraaid.

De Groninger Filmdagen vinden plaats ter viering van het eerste lustrum van de Filmvereniging Groningen (FVG). Met het activiteitenweekend hoopt de organisatie de Groningse filmindustrie meer bekendheid te geven en lokale filmmakers met elkaar in contact te brengen.

Lokale namen

Eén van de aanwezige lokale makers is Joey Benistant, bekend van de documentaire ‘Het leven is niet kort genoeg’. OOG TV maakte verschillende reportages met hem over het maakproces en het winnen van de debuutprijs van het Nederlands Filmfestival in Utrecht.

Ook documentairemaakster Rianne Aalbers zal aanwezig zijn met een productie: Letters die dansen. Een documentaire over laaggeletterdheid, die recent in première ging.

Kijk voor het gehele programma en het bestellen van kaartjes op de website van de Groninger Filmdagen.