Onnen maakt zich op voor ‘concert in drie deelen’

Fenny Hoekstra, Klaas Spekken en Tony Hoiting tijdens hun optreden op de deel in 2023. Foto: ingezonden

In Onnen vindt zaterdagavond het jaarlijkse ‘concert in drie deelen’ plaats. Het is de tiende keer dat het concert wordt georganiseerd.

De eerste editie vond plaats in 2014. Omdat het dit jaar een lustrumeditie is, wordt er uitgepakt met een diner bij aanvang van het programma. Bij deze concerten wordt er voornamelijk opgetreden op de deel. Dit is de werkruimte in de stal of schuur van een boerderij. Daarnaast hebben er in de afgelopen jaren ook concerten plaatsgevonden op andere bijzondere locaties in en rond Onnen. Het publiek dat op de concerten afkomt, wordt opgesplitst in groepen. De groepen wandelen tussen de concerten door van boerderij naar boerderij. Op deze manier behoudt elk concert het intieme huiskamerkarakter dat de organisatie graag wil bewerkstelligen.

Geheimzinnigheid

Behalve de datum en het tijdstip is er niets bekend over het concert. Dat is een bewuste keuze van de organisatie die graag wil dat er een grijze waas over de avond hangt. Tot het laatste moment wordt namelijk geheimgehouden welke boerderijen en welke muzikanten er meedoen. In de beginjaren richtte de organisatie zich op klassieke muziek, maar tegenwoordig pakt men het breder aan waarbij ook andere genres welkom zijn. De artiesten die optreden, komen allemaal uit de buurt.

Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.