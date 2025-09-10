Onmisbare vrijwilligers krijgen waardering in het Scharlakenhof zwembad

Bij het zwembad Scharlakenhof in Haren draait bijna alles op de inzet van vrijwilligers. Woensdag werden zij daarom extra in het zonnetje gezet.

Zo’n 25 vrijwilligers helpen dagelijks mee naast een kleine groep van ongeveer zes vaste medewerkers. Omdat Scharlakenhof een stichting is, zijn deze vrijwilligers onmisbaar: zonder hun inzet zou het zwembad financieel niet overeind kunnen blijven. “Geld groeit hier niet aan de bomen, dus ze zijn heel erg belangrijk voor ons,” vertelt Els Nijboer, coördinator vrijwilligers.

De zwemmers lieten woensdag hun waardering duidelijk merken. Ze reikten de vrijwilligers een oorkonde uit, spraken een dankwoord in een korte speech en trakteerden hen op koffie, thee en taart. Daarmee werd nog eens extra benadrukt hoe belangrijk hun inzet is voor het voortbestaan van het zwembad.

De Scharlakenhof is een hechte organisatie waar bijna alle bezoekers en vrijwilligers elkaar kennen. Dat persoonlijke contact zorgt ervoor dat mensen zich er welkom voelen, zowel om een duik te nemen als om er vrijwilligerswerk te doen. Tegelijkertijd staat het bad altijd open voor nieuwe vrijwilligers die zich bij het team willen aansluiten.