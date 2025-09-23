Onderzoek: ‘Zettingsschade soms indirect gevolg van gaswinning’

Foto via IMG

Zettingsschade aan gebouwen kan in bepaalde gevallen mede veroorzaakt worden door gaswinning. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de Indirecte Effecten van Diepe Bodemdaling (IEDB) in Groningen.

Ingenieursbureau DaeD maakte, in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG), duizenden berekeningen gemaakt met verschillende bodemsoorten, grondwaterstanden en gebouwtypen. De resultaten laten zien dat diepe bodemdaling invloed kan hebben op het grondwaterpeil. Hierdoor kan bestaande schade aan gebouwen verergeren. Vooral oudere huizen met een zwakke fundering lopen meer risico.

De kans op schade verschilt volgens de onderzoekers wel per ondergrond. Zand is het minst gevoelig, veen het meest. Vernatting door een hoger grondwaterpeil geeft geen problemen, maar verdroging kan wel leiden tot zettingsschade. Volgens de onderzoekers kan IEDB in specifieke gebieden tot een derde bijdragen aan de kans op schade.

Daarom wordt een kaart gemaakt waarop te zien is in welke delen van Groningen en Drenthe dit speelt, zo stelt het IMG. Het schade-instituut stelt de nieuwe kennis zo snel mogelijk toe te passen bij de afhandeling van schademeldingen. Ook als eerdere besluiten rond schadeclaims onjuist waren, worden die volgens het IMG op termijn hersteld.