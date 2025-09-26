Omapost houdt er na elf jaar mee op: ‘Verschil bijleggen als een soort vrijwilligerswerk is niet houdbaar’

Foto via Omapost

De digitale kaartendienst Omapost, bedacht door Stadjer Wilbert van de Kamp, stopt definitief aan het eind van dit jaar. Volgens het bedrijf wordt het te duur om nog kostendekkend kaartjes te versturen.

Ook is er flink wat concurrentie in de markt waar Omapost niet tegenop kan, stelt het bedrijf. De prijzen konden, zo stelt Omapost, niet verder omhoog zonder de kaarten te duur te maken. Volgens de oprichters werd het verschil tot nu toe door het team bijgelegd ‘als een soort vrijwilligerswerk’. Dat is op de lange termijn niet houdbaar, besluit het bedrijf.

“Het was 11 jaar leuk, maar soms is het ook goed om ergens mee te stoppen”, laat Van de Kamp vrijdagmiddag weten. “Het was geweldig er met zo’n leuk en lief team aan te werken en met zoveel toffe bedrijven een samenwerking aan te gaan. Ook dank aan iedereen die kaartjes heeft verstuurd, én natuurlijk aan mijn oma, bij wie het allemaal begonnen is.”

Elf jaar Omapost

Omapost begon in 2014. Het idee van Van de Kamp was om zijn oma op een eenvoudige manier verbonden te houden met zijn online leven. Via de app konden foto’s worden verstuurd die door Omapost op een kaartje werden gedrukt en per post bij de ontvanger thuis werden bezorgd. In de afgelopen 11 jaar zijn er meer dan een miljoen kaartjes verstuurd, waarmee naar schatting 250.000 tot 300.000 ouderen werden verblijd.

Het bedrijf richtte zich niet alleen op de particuliere markt, maar werkte ook samen met bedrijven en non-profitorganisaties. Het doel was altijd om opa’s en oma’s uit sociaal isolement te halen, wat soms belangrijker werd gevonden dan het financiële succes. Tijdens de coronapandemie steeg het aantal verstuurde kaarten sterk, omdat mensen meer tijd hadden en sociale contacten beperkt waren.

Bedrijf stopt eind dit jaar

Tot 16 november kunnen gebruikers nog kaarten versturen. Op 31 december houdt Omapost officieel op te bestaan.