OM eist drie jaar cel en tbs tegen Groninger (25) voor misbruik minderjarige meisjes

Foto: mrg.bz/F0Ksyt

Het Openbaar Ministerie eist drie jaar cel en tbs met dwang tegen een 25-jarige man uit Groningen. Dat melden DvhN en RTV Noord woensdagmiddag. De man wordt verdacht van het misbruiken van drie minderjarige meisjes.

Eén van de vermeende misdrijven vond plaats op 31 oktober 2023 in Beijum. Daar werd een meisje meegetrokken de bosjes in en verkracht. Op de kleding van het slachtoffer is DNA van de verdachte gevonden. Ook wordt hij verdacht van misbruik van twee andere meisjes, waaronder een 15-jarige.

De man is eerder al veroordeeld voor zedendelicten toen hij zelf minderjarig was. Het OM stelt daarom dat de verdachte geen verantwoordelijkheid neemt en dat de kans op herhaling groot is. Deskundigen wijzen op stoornissen, verslavingen en problemen met zijn seksuele impulsen.

De advocaat van de verdachte betwijfelt de betrouwbaarheid van sommige getuigenverklaringen en wil nader onderzoek. De verdachte zelf ontkent de verkrachting van het jongste slachtoffer, maar erkent dat hij samen met haar in de bosjes was.

De rechtbank doet uitspraak op 8 oktober.