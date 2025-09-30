OM eist 2,5 jaar cel voor brandstichting in opvanghuis dak- en thuislozen aan Van Heemskerckstraat

Foto: 112 Groningen

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 30 maanden cel geëist (waarvan 12 maanden voorwaardelijk) tegen een 50-jarige vrouw uit Groningen. De vrouw stichtte in januari brand in haar kamer in een opvanghuis aan de Van Heemskerckstraat, waar Wender tijdelijke woonruimte aanbiedt voor dak- en thuislozen.

Volgens DvhN zette de vrouw op 10 januari een kast voor de deur van haar kamer en stak daarna haar matras in brand. De kamer vulde zich met rook en raakte zwaar beschadigd. Andere bewoners moesten halsoverkop worden geëvacueerd. Eén medebewoner vluchtte het dak op van het monumentale pand aan de Van Heemskerckstraat. Deze persoon werd door de brandweer gered. De brandweer slaagde er vervolgens in het vuur van binnenuit te blussen.

Volgens het OM heeft de vrouw zich schuldig gemaakt aan opzettelijke brandstichting en bracht ze daarmee haar medebewoners in gevaar. Toch ziet het OM een klein risico op herhaling. Behandeling kan volgens de aanklager helpen.

De verdachte zegt dat ze zich niets kan herinneren van de brand. Haar advocaat wees erop dat zijn cliënt kampt met verslaving en ADHD. Hij pleitte voor 24 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Daarmee zou de vrouw relatief snel vrijkomen.