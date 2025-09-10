Nominatie voor Groninger filmmakers

Foto: Regisseur (Ayan Egal)

De Groningse filmmakers Alexander Roux en Ayan Egal zijn genomineerd in de categorie Beste Debuut Film voor het Nederlands Filmfestival:

Hun film ‘Koud Water’ gaat over Raoul en Anouar. Raoul leeft voor de chaos van het hooliganbestaan. Anouar zoekt echter een uitweg uit geweld en leegte. Hun vriendschap wordt op de proef gesteld en leidt tot een explosieve confrontatie.

De jury stelt: “Met een sterke hoofdrol, geloofwaardige bijrollen en zorgvuldig gekozen beelden weet Koud Water spanning en emotie te balanceren.” De film werd met twee andere films genomineerd uit 28 geselecteerde inzendingen.

De drie genomineerde films uit de Debuutcompetitie 2025 van debuterende regisseurs dingen mee naar de Filmprijs van de Stad Utrecht. De winnende regisseur ontvangt een oorkonde, een beeld en een geldbedrag van €7.500,- dat door de gemeente Utrecht beschikbaar is gesteld.

De winnaar wordt bekendgemaakt op 27 september tijdens het Nederland Filmfestival in Utrecht. Koud Water is binnenkort te zien tijdens de Groninger Filmdagen op 3, 4 en 5 oktober.