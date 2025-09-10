Nog geen motie van wantrouwen tegen Moes, maar PvdD twijfelt wel zwaar aan excuses

Gouke Moes (foto: Maarten Siepel)

Hoewel een eerder aangekondigde motie van wantrouwen (nog) niet is ingediend, twijfelt de kamerfractie van de Partij voor de Dieren duidelijk aan de excuses van kersvers demissionair onderwijsminister Gouke Moes (BBB) aangaande zijn reactie op de bekladding van een regenboogzebrapad in Appingedam. De PvdD vindt dat het er ernstig op lijkt alsof Moes vooral zijn eigen positie probeert te redden.

PvdD-Kamerlid Ines Kostic gaat daarmee in op de recente excuses van Moes, kort voordat hij vrijdag werd benoemd tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Moes nam afstand van zijn woorden en benadrukte dat hij de situatie anders had moeten formuleren en sprak zijn steun uit voor het kabinetsbeleid.

Maar Kamerlid Kostic (PvdD) is zeer kritisch. Haar fractie vindt dat minister Moes te lang heeft gewacht met duidelijke excuses voor zijn uitspraken. “Begrijpt u dat u nu totaal niet geloofwaardig meer bent en het er nu ernstig op lijkt dat u alleen uw eigen positie probeert te redden?”, vraagt Kostic schriftelijk aan de kersverse minister.

Begin september vorig jaar werd een regenboog-zebrapad in Appingedam beklad, onder meer met hakenkruisen. Moes, toen Statenlid voor de BBB in Groningen, reageerde destijds met een bericht op X. “Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer” en “De kant die bedacht heeft dat daar zo’n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat.”

Dat leverde Moes toen al veel kritiek op en werd gezien als begrip voor het vandalisme. Moes nam zijn woorden toen niet meteen terug, maar stelde later wel dat hij zijn uitspraken anders had moeten formuleren. Dat deed hij, zoals gezegd, afgelopen vrijdag opnieuw in meer bewoordingen.

De Partij voor de Dieren en Volt kondigden vrijdag toch een motie van wantrouwen aan tegen Moes. Maar die was er woensdag (nog) niet bij een eerste debat met Moes als minister met de Tweede Kamer. De storm lijkt daarmee deels te zijn gaan liggen en krijgt Moes van de meeste Kamerfracties voorlopig het voordeel van de twijfel.