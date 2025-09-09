Nieuwe website moet bewoners inspireren bij versterking en nieuwbouw

In de monumentale boerderij Enne Jans Heerd in Winsum is afgelopen maandag de website Goud Gebouwd gelanceerd. De site moet bewoners in Groningen inspireren die nog moeten beginnen met de versterking of nieuwbouw van hun woning.

Op de website staan voorbeelden van afgeronde projecten. Daarbij is onder meer gekeken naar ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en woongenot. Op dit moment zijn 24 projecten zichtbaar. Dat aantal moet groeien naar 40 tot 50. De projecten zijn geselecteerd door het atelier van de regiobouwmeester, onderdeel van Nationaal Coördinator Groningen.

Nationaal Coördinator Groningen Marieke Ferwerda hoopt dat bewoners steun en ideeën vinden via de nieuwe website. Volgens Ferwerda gaat versterken over meer dan stenen en constructies: “Hoe pak je de versterking aan? Hoe maak je van je huis weer een veilig thuis dat past in de omgeving?’ Deze website kan daarbij ondersteunen en dienen als inspiratiebron. Het gaat ook om het herstel van vertrouwen, om veiligheid en om de toekomst. Daar moeten we met elkaar aan werken.”