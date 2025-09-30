Definitief nieuwbouw voor Visserbrug, in de zomer van 2027 moet hij klaar zijn

Foto: Rieks Oijnhausen

Er komt een vervanger voor de Visserbrug in het A-kwartier. Dat liet een gemeentelijk projectleider vorige week weten tijdens een bijeenkomst met de buurtvereniging. In de zomer van 2027 moet de nieuwe brug over de A er liggen.

De nieuwe brug blijft volgens de projectleider ook open voor autoverkeer, zodat hulpdiensten snel het A-kwartier kunnen bereiken. Doorgaand verkeer en vrachtwagens worden wel zoveel mogelijk beperkt en komt er meer ruimte op de nieuwe brug voor fietsers en voetgangers. Tegelijk met de aanleg van de nieuwe Visserbrug wordt de Verlengde Visserstraat aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren.

De Visserbrug werd in juli vorig jaar buiten afgevoerd voor herstelwerkzaamheden, nadat enkele weken eerder duidelijk werd dat de bediening niet meer werkte. Uit een technische inspectie bleek dat een van de ‘scharnieren’ van de brug kapot is en dat de brug niet veilig open en dicht kon. Sinds september vorig jaar ligt er een tijdelijke vervanger van de Visserbrug, waar alleen fietsers en voetgangers overheen kunnen.

De gemeente ging er tot begin dit van uit dat een nieuw brugdek en enkele aanpassingen aan de oude Visserbrug voldoende zouden zijn. Daar werd (na technische navraag) sterk aan getwijfeld door de Partij voor het Noorden. Een nieuwe brug zou daarmee onontkomelijk zijn. Vanuit het gemeentebestuur was tot nu toe geen definitief besluit genomen over wat er met de Visserbrug moet gebeuren.

Maar een woordvoerder van de gemeente laat weten dat het college deze week met een begrotingsvoorstel komt voor de vervanging van de brug. De gemeentelijk projectleider stelde vorige week dat het college, met de bouw van een nieuwe brug, binnen het budget van een ‘handvol miljoenen’ blijft.