Nieuwe stolpersteinen houden herinnering aan Lewina en Helena levend

In de Witte de Withstraat is een bijeenkomst gehouden ter gelegenheid van de plaatsing van stolpersteinen voor Lewina de Jonge-Cohen (71 jaar) en haar dochter Helena de Jonge (42 jaar).

Lewina en Helena werden op 17 maart 1943 vanuit kamp Westerbork op transport gesteld naar vernietigingskamp Sobibor. Zoals zovelen maakten zij deze reis onder mensonterende omstandigheden. Slechts drie dagen later, op 20 maart, werden moeder en dochter bij aankomst direct vermoord. Hun levens werden daarmee op wrede wijze beëindigd.

Lewina de Jonge-Cohen was sinds 1899 getrouwd met Roos de Jonge, die in 1935 overleed. Samen kregen zij drie dochters. Alleen Rika-Elise Dubois-de Jonge wist de oorlog te overleven. Voor haar betekende dat een leven lang het verlies van haar moeder en zussen met zich mee te dragen.

Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij het leven en het lot van Lewina en Helena. Met de plaatsing van de stolpersteinen werd hun herinnering tastbaar gemaakt, juist op de plek waar zij ooit woonden en deel uitmaakten van de stad.