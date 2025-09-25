Nieuwe naam voor wijkfestival: ‘Fier De Wijert’

Foto: Ronald Bakker

Fier de Wijert, dat is de nieuwe naam van het wijkfestival dat zaterdag plaatsvindt in het Hendrik de Vriesplantsoen aan de Van Lenneplaan.

Van 15.00 tot 17.00 uur is er een informatiemarkt, diverse soorten sport en spel, karaoke, en andere activiteiten voor alle leeftijden. Ook is er van alles te eten en drinken. Van 17.00 tot 20.00 uur is er live muziek.

De werkgroep, bestaande uit bewoners uit de Wijert en ondersteund door WIJ Groningen en Huis van de Sport, wil met het festival bewoners, ondernemers en andere organisaties van en in de wijk met elkaar in contact brengen en de verbinding in de wijk versterken.

Het is de bedoeling van de werkgroep om in de toekomst de krachten te bundelen in Stichting Het Olifantje De Wijert. De stichting is vernoemd naar het beeldje van een olifant in de vijver van het plantsoen.