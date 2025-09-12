Nieuwe mural van Mick La Rock op gevel Montessori Vaklyceum

Foto: Siese Veenstra

Op de gevel van het Montessori Vaklyceum aan de Van Iddekingeweg is sinds kort een nieuwe muurschildering te zien. Het werk, getiteld ‘Level Up’, werd vrijdagmiddag officieel onthuld. Het is gemaakt door Aileen Middel (beter bekend als Mick La Rock) als onderdeel van het landelijke project ‘Museum Murals’ van het Mauritshuis.

De muurschildering is geïnspireerd op de trappen van het Groninger Museum. Middel combineerde de strakke zwarte trap uit het oude gebouw en de kleurrijke mozaïektrap van het huidige museum met haar eigen abstracte stijl. Volgens de in Stad geboren en getogen Middel staan de trappen symbool voor de weg naar kunst en ontdekking.

De muurschildering op het Montessori Vaklyceum is een initiatief van het Groninger Museum en sluit aan bij het 150-jarig bestaan in 2024. Het is onderdeel van en landelijke project getiteld ‘Museum Murals’. Dat is dan weer opgezet ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Mauritshuis. In totaal worden twintig muurschilderingen gemaakt in samenwerking met twintig musea door heel Nederland. De kunstenaars halen hun inspiratie uit de collecties van de musea. Alle muurschilderingen zijn te vinden op museummurals.nl.