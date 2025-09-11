Nieuwe lichting jongerenpanel Waterschap Noorderzijlvest stroopt de mouwen op

Bron: Waterschap Noorderzijlvest

Twaalf jongeren uit de provincie Groningen zijn sinds deze week van start gegaan met hun deelname aan het jongerenpanel lichting 2025 – 2026 bij het Waterschap Noorderzijlvest.

De jongeren kregen afgelopen dinsdag en woensdag hun introductie die gericht was op een van de grootste uitdagingen op het gebied van schoon water: zwerfafval. Daarbij kregen ze ook uitleg over de gevolgen van afval op verschillende ecosystemen.

Gelijk aan de slag

Na deze introductiedagen gaat het jongerenpanel zelf ook direct aan de slag. Op zaterdag 20 september beginnen ze een opruimactie in het Noorderplantsoen tijdens World Clean Up Day, samen met Lions Club Groningen en medewerkers van het waterschap.

Het jongerenpanel krijgt de komende tijd minimaal drie opdrachten die aansluiten bij de grootste opgaven van het waterschap. Ze gaan daarbij op pad om het werk van het waterschap te leren kennen. Ze bezoeken dijken, gemalen, rioolwaterzuiveringsinstallaties en werkplaatsen.

Het panel bestaat uit: Tina, Wilkor-Jan, Ramon, Jan, Helenoor, Reuven, Bo, Janneke, Miranda, Jesper, Maike en Aron. Vier van hen waren al eerder actief in het panel en gaan met deze lichting door.