Nieuwe horeca op hoek Grote Markt en Poelestraat gaat vrijdag eindelijk open

Komende vrijdag opent Wijck officieel haar deuren aan de Grote Markt voor het grote publiek. Het horecaconcept met twee restaurants, een groot terras en een kelder met een feestruimte met daarin karaoke komt op de begane grond van het voormalige Merckt-gebouw.

Laatste loodjes

De opening was eerst gepland voor 1 november 2024, maar werd uitgesteld omdat er meer tijd nodig was voor de inrichting. Nu staat de officiële opening gepland voor komende vrijdag.

Achter de schermen wordt nog keihard gewerkt, vertellen de eigenaren en bedrijfsleiding. “We hebben een team dat zó veel zin heeft om los te gaan. Vrijdag zijn we er klaar voor. Dan mag iedereen het komen beleven,” zegt bedrijfsleider Michael Ziengs. Mede-eigenaar Lennart Deddens vult aan: “De eerste indruk van een plek vergeet je nooit. Dus reken maar dat we er alles aan doen om vanaf dag één te verrassen. Wijck wordt een ode aan Groningen, maar met een werelds tintje”

Eindelijk opvulling voor ‘lege huls’

Het markante witte gebouw aan de Grote Markt, waarvan het de bedoeling was dat het een foodhal zou worden, werd in 2021 opgeleverd. Lang werd er gezocht naar een invulling, waarbij afgelopen voorjaar nog verschillende politieke partijen het college aan de tand voelden over het leegstaande pand. Vorig jaar zomer volgde duidelijkheid: vier ondernemers uit de stad vonden elkaar met een plan om in het gebouw een grote horecazaak te realiseren.

Wijck krijgt op de begane grond een restaurant en cocktailbar voor ruim honderd gasten en een ‘private dining’-ruimte. Op de tussenverdieping komt een bistro met werkplekken en koffiemogelijkheden. Rondom het restaurant komt een terras met 150 stoelen.

In de kelder, ‘Wijckhuis’ genoemd, is ruimte voor ongeveer 500 bezoekers. De kelder bevat vier karaokebooths en een kinderhoek en wordt gebruikt voor feesten en bijeenkomsten. Een deel ervan (zo’n 150 stoelen) worden eens in de twee weken gebruikt om Noord-Nederland haar eerste comedy-club te bezorgen: Comedy Club Wicked opent een week na Wijck voor het eerst de deuren.

Met het plan voor Wijck kwam er wel een einde aan restaurant Rooftop Merckt dat sinds het begin op het dak was gevestigd. De deuren van dit restaurant sloten ruim een jaar geleden.