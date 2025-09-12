Nieuwe appartementen en woningen opgeleverd in Meerstad

Foto: Martijn Heemstra

De woningen van het project Parkrand Estate in Meerstad zijn klaar. De afgelopen weken kregen de nieuwe bewoners de sleutels van hun huis of appartement. Afgelopen donderdag werd het bouwproject feestelijk afgesloten.

Het project bestaat uit 18 eengezinswoningen en 29 appartementen, waaronder twee penthouses. Daarmee is het aantal appartementen in Meerstad in korte tijd flink gegroeid. In januari 2023 stonden er in de wijk nog maar twaalf appartementen.

De nieuwbouw ligt aan de Vossenburglaan in de wijk Groenewei, aan de rand van Park Meerstad en het Woldmeer. Alle appartementen zijn gasloos en hebben een eigen parkeerplek.

Met de komst van Parkrand Estate en 34 sociale huurwoningen die nog in aanbouw zijn, is de wijk Groenewei bijna afgerond. In de wijk De Zeilen volgen de komende jaren meer huur- en koopappartementen.