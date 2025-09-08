Nieuwe activiteiten bekend van openingsfestival Zuiderplantsoen

Foto: Joris van Tweel

Het Zuiderplantsoen wordt op zaterdag 13 september officieel geopend met een feestelijk festival en excursies. Aanpak Ring Zuid heeft nieuwe activiteiten toegevoegd en inschrijven is mogelijk!

Met het festival viert projectorganisatie Aanpak Ring Zuid het einde van een jarenlang project. Tussen 13.00 en 17.00 uur zijn er verschillende activiteiten, waaronder een zomermarkt, een buurtbrunch voor omwonenden en een Open Deuren Tocht.

Daarnaast zijn er tal van excursies, waarmee deelnemers meer leren over het Zuiderplantsoen, haar historie en architectuur.

Kijk voor meer informatie op de website van Aanpak Ring Zuid. Hier kun je je ook aanmelden voor de verschillende excursies. Inschrijven voor de buurtbrunch is niet meer mogelijk.