Nieuw fietspad tussen Hoofdstation en Helperzoom

De gemeente wil vijf miljoen euro investeren in de aanleg van een fietspad tussen het Hoofdstation en de Helperzoom en een fietsstraat in de Oosterweg en Verlengde Lodewijkstraat.

Het college wil daarmee het drukke fietsverkeer vanuit Haren en de zuidelijke wijken beter spreiden over de routes richting het centrum en het stationsgebied. Dit moet Groningen goed bereikbaar en leefbaar houden. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan begin volgend jaar worden gestart met de voorbereiding.

Wethouder Philip Broeksma: “Door deze fietsverbindingen aantrekkelijk, direct en veilig te maken, verwachten we dat veel fietsers deze routes kiezen. Hierdoor zal het aantal fietsers in de Lodewijkstraat afnemen. Deze spreiding draagt bij aan de veiligheid van de fietsers.”

Met een nieuwe fietsverbinding tussen het Hoofdstation en de Helperzoom, via de Verlengde Hereweg, kan de drukke fietsroute langs de Hereweg en Lodewijkstraat grotendeels worden ontlast. Ook is de route een logische voortzetting van de fietsroute over de Helperzoom.

De Oosterweg en Verlengde Lodewijkstraat worden omgevormd tot fietsstraat. Ook die worden daarmee veiliger en comfortabeler.