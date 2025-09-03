NHL Stenden opent nieuwe locatie in voormalige GasTerra-pand aan Stationsweg

Hogeschool Stenden opende woensdagmiddag een nieuwe locatie aan de Stationsweg. Op deze locatie zat voorheen GasTerra.

Volgens Anneke van Bergen van NHL Stenden is de verhuizing een fijne stap, omdat het pand aan de Eemsgolaan kampte met groeiende capaciteitsgebrek en beperktere bereikbaarheid met het ov.

“We zijn er heel blij mee”, zegt van Bergen. “Het is echt een hele overgang waar de vandaan kwamen en waar we nu terecht zijn gekomen. Hier zitten we ook op een centrale plek, met in de buurt de Oosterpoort, het conservatorium en de binnenstad. Dat maakt het ook extra bijzonder.”

Het nieuwe pand wordt de leslocatie voor onder meer de (academische) pabo, de masters van de leraaropleidingen en meer dan 25 cursussen en (post-hbo) trainingen. Daarnaast biedt de nieuwe locatie alle studiefaciliteiten die de bijna duizend studenten nodig hebben, zoals een onderwijsbibliotheek, geschikte onderwijsruimten en een kantine.

Ook kunnen de studenten ‘bewegend leren’ met een scherm op de grond. Door je voeten op het scherm te plaatsen, kunnen ze verschillende spellen spelen. “Het is dan ook bedoeling dat je met je hele lichaam aan de slag gaat”, zegt docent Age Wesselius. “Want onderzoek zegt ook: hoe meer je met je lichaam beweegt en aan het leren gaat, des te beter het ook blijft hangen.”