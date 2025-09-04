Negen jaar cel plus tbs voor vrouw die man doodstak

Foto: Rechtspraak.nl

De rechtbank heeft een 47-jarige vrouw uit Groningen veroordeeld tot negen jaar cel plus en tbs met dwangverpleging voor doodslag op een 44-jarige man, zware mishandeling en brandstichting.

Het Openbaar Ministerie had eerder een celstraf van tien jaar geëist, plus tbs met dwangverpleging. De vrouw woonde in een woning aan de Verlengde Frederikstraat en ontving daar regelmatig dakloze mensen. Die kregen soms een ontbijt bij haar, maar er werden ook drugs gebruikt en er was sprake van seks.

Tijdens het bezoek van een 44-jarige man, in april vorig jaar, ontstond heftige ruzie. Volgens de verdachte pakte het slachtoffer een mes van tafel en begon daarmee te steken. Ze pakte het mes af en stak de man daarmee. Die overleefde het niet. Vervolgens belde ze de alarmcentrale.

In diverse onderzoeken wordt de vrouw onberekenbaar en gevaarlijk genoemd, en kampt ze met een hele serie stoornissen. Dat bleek in april van dit jaar, toen ze brand stichtte in haar cel in een gevangenis in Limburg en een medewerkster zwaar mishandelde.

Volgens de rechter is een lange celstraf gerechtvaardigd. Bovendien heeft de verdachte geen inzicht getoond in haar handelen en neemt ze geen verantwoordelijkheid.