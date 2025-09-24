Neerslag blijft voorlopig ver weg, maar echt nazomeren zit er niet in

Van slecht weer is de komende dagen allermist sprake in Groningen. Maar echt genieten van een nazomer zit er niet in. Ondanks het uitblijven van neerslag is een jas meenemen geen overbodige luxe, zeker in de ochtend en tegen de avond.

Door Johan Kamphuis

Het is donderdag zonnig en droog bij zo’n 16 graden. Er waait een forse wind uit het oosten tot noordoosten. In de nacht naar vrijdag koelt het af naar 8 graden bij een geleidelijk aan toenemende bewolking.

Vrijdag overdag zijn er hardnekkige wolken en heeft de zon het een stuk lastiger. Het blijft droog en het wordt 15 graden bij een matige oostenwind.

Met 17 of 18 graden wordt het zaterdag milder, maar ook dan heeft Groningen te maken met hardnekkige laaghangende bewolking. Het blijft droog en er staat weinig wind.

