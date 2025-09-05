Nazomerweekend gevolgd door dagen met zon en spatje regen

Foto: Joris van Tweel

Er staat een aangenaam nazomers weekend voor de boeg. Beide dagen is het droog, boven de 20 graden en waait er slechts een matig windje. Gedurende de loop van de week komt er, in toenemende mate, een spatje regen terug,

Er zijn zaterdag opklaringen, afgewisseld door stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 23 graden. De zuidoostenwind is zwak of matig windkracht 2 of 3.

In de nacht naar zondag koelt het af tot omstreeks 14 graden. Zondag overdag is er flink wat zon en trekt er sluierbewolking over. Het is warm tot zeer warm bij 26 of 27 graden. De zuidoostenwind is matig, windkracht 3 tot 4.

Maandag tot en met woensdag is het vaak droog, schijnt de zon geregeld en valt er slechts een enkele bui. Het wordt dan rond 22 graden. Later in de week lijkt het wat wisselvalliger te worden.