Na het Rotterbammetje en het Broodje Boppe is ook een ‘Broodje Grunn’ in de maak

Foto via BBENG

Een eigen streekbroodje met ingrediënten van Groningse bodem en moet straks op de menukaart staan bij horeca, cateraars en instellingen in de provincie. De komende weken wordt er door verschillende organisaties nagedacht over wat er op een ‘Broodje Grunn’ moet gaan komen.

Het idee komt van BBENG, een adviesbureau en ontwikkelbedrijf uit Stad. Samen met de gemeente Groningen, de provincie, lokale ondernemers en studenten van de Hanze en Noorderpoort wordt het broodje de komende weken ontwikkeld.

De ontwikkelende partijen kijken daarbij naar vergelijkbare streekbroodjes in andere delen van Nederland, zoals het Rotterbammetje, Broodje Nimma en Broodje Boppe. Het ‘Broodje Grunn’ moet volgens de initiatiefnemers even herkenbaar én typisch Gronings worden.

Maar wat zijn dan de ingrediënten? Dat moet volgende maand duidelijk gaan worden. Dan staat een zogenoemde bakathon op het programma. Drie dagen lang gaan vijftig bakkersstudenten aan de slag met het eerste recept. Ze bezoeken een boer, een molen en een bakkerij, en bepalen samen hoe het broodje eruit komt te zien. Tijdens de Promotiedagen in november wordt het recept verder verfijnd.

Volgens BBENG kunnen meer organisaties de komende maanden meedenken over het Groningse streekbroodje. Het is onder meer de bedoeling dat er lokale producten op het broodje gaan komen en dat zoveel mogelijk horecazaken, cateraars en publieke instellingen in Groningen het ‘Broodje Grunn’ straks op de menukaart hebben.