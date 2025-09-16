Musea in Stad kleuren zaterdagnacht oranje, actie vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen

Foto: Niels Knelis

Tijdens de Groninger Museumnacht van komende zaterdag worden de deelnemende musea oranje verlicht. Daarmee wordt aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen.

De actie sluit aan bij eerdere acties in andere steden onder de naam ‘Recht op de Nacht’, waarmee vrouwen eisen om veilig over straat te kunnen. De Verenigde Naties gebruiken oranje als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen.

Zeven musea in Groningen openen komende zaterdagavond weer tot na middernacht hun deuren. Tijdens de Groninger Museumnacht van dit jaar kunnen bezoekers genieten van tentoonstellingen, muziek, dans, poëzie, workshops en nog veel meer. De Museumnacht, een gezamenlijk initiatief van Forum Groningen, GRID, het Groninger Museum, Museum aan de A, Noorderlicht, Synagoge Groningen en het Universiteitsmuseum, wordt inmiddels voor de negende keer georganiseerd.

Meer informatie en het volledige programma is hier te vinden.