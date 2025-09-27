Multisportdag Zichtbaar Sportief: “Mensen met visuele beperking sporten minder, daar willen we iets aan doen”

Met een speciale sportdag ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking vaker gaan sporten. Dat is het doel van de Multisportdag Zichtbaar Sportief die zaterdag gehouden wordt op sportcentrum Kardinge. Beweegcoach Ellen Wollerich was zaterdag te gast in het radioprogramma OOG op Zaterdag.

Wat is de Multisportdag Zichtbaar Sportief?

“Het is een gratis sportdag voor iedereen met een visuele beperking. De dag is bedoeld voor iedereen die ouder is dan 7 jaar en die wel of geen sportervaring heeft. De dag begon om 10.00 uur en duurt tot 15.00 uur. Vanochtend zijn we al vroeg begonnen om alles op te bouwen, zodat we iedereen op een goede manier konden ontvangen. En samen hopen we dat we er een hele mooie dag van gaan maken.”

Welke sporten worden er aangeboden?

“Het gaat om zeven sporten die verdeeld worden over vier sportrondes. Elke deelnemer kan dus vier verschillende sporten proberen. Een van de sporten die we aanbieden, is showdown. Dit is schuiftafeltennis. Bij deze sport maak je gebruik van een speciaal ontworpen tafel met opstaande randen, een afgeplakte skibril, een rechthoekig bat, een bal van hard kunststof met kogeltjes erin en handbescherming. Het doel is om te scoren in het doel van de tegenstander. Maar er is ook judo, fitness, roeien, blindenvoetbal, dans en goalball. Bij die laatste sport zijn er twee teams van drie spelers die een bal met een belletje erin in het doel van de tegenstander proberen te rollen.”

Hoe gaat blindenvoetbal in zijn werk?

“Bij blindenvoetbal wordt in een team van vijf personen gespeeld: er zijn vier veldspelers en een keeper. De keeper heeft de mogelijkheid om tips te geven. De veldspelers dragen een verduisterde bril zodat de situatie op het veld voor iedereen hetzelfde is: men ziet niks. De bal is een zogeheten ‘rinkelbal’. Door het geluid kan de bal gevolgd worden. Mensen met een visuele beperking hebben vaak een beter ontwikkeld gehoor dan mensen die ziend zijn. Om botsingen te voorkomen, moeten ze ‘voy’ roepen. Dit is Spaans voor ‘ik kom eraan’. De wedstrijd duurt twee keer twintig minuten.”

Waarom is deze dag zo belangrijk?

“Uit onderzoek blijkt dat mensen met een visuele beperking minder vaak sporten. Het gaat om de helft minder dan bij mensen die ziend zijn. Daar willen wij iets aan doen. Of sterker nog: wij vinden dat we daar iets aan moeten doen. De eerste stap is kennismaken met de sporten. Dat je kunt laten zien dat je ook met een visuele beperking prima in staat bent om te gaan sporten. Dat is waarom we deze dag georganiseerd hebben.”

Wordt de samenwerking gezocht met bestaande sportverenigingen?

“We zien dat mensen met een visuele beperking vaak prima kunnen aansluiten bij een vereniging waar ook mensen zonder een beperking actief zijn, bij atletiek bijvoorbeeld. Daar wordt een ziende loper gekoppeld aan iemand die niet kan zien. Hun polsen worden aan elkaar vastgemaakt, waardoor je heel goed zo’n sport kunt beoefenen. Bij zwemmen kan een lijn in het water gevolgd worden. En zo zijn er meer voorbeelden. Onze insteek is dat waar het samen kan, het graag samen wordt aangeboden. En waar het apart moet, er aparte groepen ontstaan.”

Waarom is de sportdag bedoeld voor iedereen ouder dan 7 jaar?

“Het is belangrijk dat je zo vroeg mogelijk ontdekt hoe leuk sporten is, en welke sporten dan vooral leuk zijn. Op die manier heb je daar je hele leven profijt van.”

Organiseren jullie voor elke beperking een dergelijke sportdag?

“Dat hangt van de beperking af. Soms is het ook heel goed mogelijk dat je het bundelt. Maar in dit geval, bij een visuele beperking, heb je een rustige omgeving nodig. Ik noemde al wat voorbeelden waarbij geluid heel belangrijk is om een sport te beoefenen. Doe je dat in een zaal waar veel rumoer of lawaai is, dan werkt dat niet. Daarom hebben we ervoor gekozen om hier een aparte dag voor te organiseren.”

Luister naar Wollerich die zaterdag te gast was in het radioprogramma ‘OOG op Zaterdag’: