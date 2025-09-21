Monumentaal woningcomplex Turfsingel in de steigers: “We weten niet hoe lang het gaat duren”

Foto: Erick Bakker

Een monumentaal woningbouwcomplex aan de Turfsingel staat sinds vorige week in de steigers. Bewoners laten weten dat de communicatie beter kan. Zo is onbekend tot wanneer het gebouw in de steigers staat.

“We willen geen kwaad woord horen over woningbouwcorporatie Nijestee,” laten de bewoners weten. “Ze hebben het beste met ons voor. Mochten we de komende periode last hebben van lawaai of overlast, dan kunnen we gebruikmaken van een woning aan de Lijnbaanstraat. Dit is een soort vluchtwoning, voor als de overlast te groot wordt. Voor de rest laten we alles maar over ons heen komen. Vorige week zijn de steigers geplaatst, maar wanneer de werklui komen om de werkzaamheden uit te voeren, dat is onbekend. De verwachting is dat de werkzaamheden drie maanden gaan duren, maar met regen- en vorstverlet kan het ook langer duren. Dat is vervelend. Die communicatie zou beter kunnen.”

Het woningbouwcomplex is te vinden aan de noordzijde van de Turfsingel. Het complex bestaat in totaal uit 22 beneden- en bovenwoningen en is in 1937 in opdracht van de gemeente gebouwd door Siebe Jan Bouma in de stijl van de Delftse School. Het complex, opgetrokken op een H-vormige plattegrond, telt drie bouwlagen met een zolderverdieping onder individuele tuitgevels met zadeldaken, belegd met een zwart geglazuurde Hollandse pan. “Wij wonen hier sinds de jaren tachtig,” laten een aantal bewoners weten. “Dit wordt de derde renovatie, waarbij de laatste renovatie nog maar drie jaar geleden plaatsvond. Of dat allemaal goed verloopt, daar hebben we wel onze twijfels bij.”

Spouwmuur

De bewoner, die vroeger werkzaam is geweest als timmerman, vertelt: “Vroeger heb ik geleerd dat een spouwmuur, met een tussenliggende luchtlaag, belangrijk is. Er is namelijk niets beter qua isolatie dan een luchtlaag. Toch hebben ze bij de vorige renovatie de spouw volgespoten met allerlei plastic bolletjes. Dit zorgde daarna voor klachten. Er ontstond vocht aan de binnenkant van de muren. Die bolletjes hebben ze daarna weer verwijderd. En wat ze nu gaan doen? Er wordt opnieuw gesproken over het isoleren van de spouwmuren. Daar maken we ons wel zorgen over.”

Nijestee laat weten dat er vanaf 1 september werkzaamheden worden uitgevoerd aan de gevels van het gebouw. De werkzaamheden gaan volgens de corporatie ongeveer acht weken duren. “Onderdeel van de werkzaamheden is het uithakken van de voegen. Dit gaat een tot twee weken duren. Deze werkzaamheden zullen overlast geven. Ook bij de overige werkzaamheden is er hinder mogelijk. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken.” Ondanks dat de werkzaamheden op 1 september zouden starten, zijn er volgens de bewoners nog geen werklui gesignaleerd.

Communicatie

Naar alle waarschijnlijkheid wordt er ook gewerkt aan de puntgevels: “Hier is er een probleem, waardoor er bij regen vocht naar binnen lekt. Bij een van de bewoners van de bovenwoningen viel bijvoorbeeld het behang van de muur. Een andere bewoner is vanwege deze problemen vertrokken. Al met al is de situatie vervelend. Natuurlijk is het fijn dat er problemen worden opgelost. Ik heb begrepen dat ze deze lekkages aan willen pakken door lood aan te brengen. Maar alles tezamen zal het voor flink wat overlast en rotzooi zorgen. En hoe lang het gaat duren, daar is geen zinnig woord over te zeggen. Onze angst is toch wel een beetje dat we vanwege regen- en vorstverlet straks met de feestdagen nog in de rotzooi zitten. Dat zouden we vervelend vinden.”

Aan de andere kant zeggen de bewoners ook dat het werkzaamheden betreft die moeten gebeuren. “We hebben er geen inspraak in. We laten het maar over ons heen komen. En Nijestee laat zich echt van de goede kant zien. Naast de woning in de Lijnbaanstraat waar we gebruik van kunnen maken, zijn er bijvoorbeeld ook bioscoopbonnen beschikbaar gesteld. Dat is toch heel netjes? In plaats van in de herrie te zitten, kunnen we in de bioscoop een leuke film bekijken. Het enige dat beter zou kunnen, is de communicatie. Wanneer begint het? Wat gaat er precies gebeuren? En wanneer is het klaar? Dat zou prettig zijn.”