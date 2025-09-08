Mogelijk seksueel misbruik bij kinderdagverblijf in Vinkhuizen

Foto via Google Maps - Streetview

Kinderdagverblijf De Goudvinkjes in Vinkhuizen heeft ouders op de hoogte gebracht van mogelijk seksueel misbruik van een kind. Dat staat in een mail aan ouders, die in handen is van RTV Noord.

Het gaat volgens de leiding van het kinderdagverblijf om mogelijk misbruik door een bezoeker van het gebouw, niet om een medewerker. Het kinderdagverblijf zit in een gebouw met meerdere functies, waaronder een buurthuis. Daardoor kunnen ook buitenstaanders in het pand komen. Kinderen moeten soms door andere ruimten lopen om bij het toilet te komen.

Volgens bronnen van het regionale medium zou het mogelijke misbruik langere tijd hebben plaatsgevonden. De ouders werden afgelopen weekend pas geïnformeerd, maanden na de eerste melding. Volgens de gemeente Groningen is dit gedaan na een zorgvuldige voorbereiding met experts van de politie, de GGD en de gemeente. De politie onderzoekt de zaak niet verder, omdat er te weinig aanknopingspunten zijn.

Ouders krijgen maandagavond de mogelijkheid om vragen te stellen tijdens een bijeenkomst op het kinderdagverblijf. Het kinderdagverblijf stelt maatregelen te hebben genomen om de kinderen beter te beschermen. Zo worden kinderen altijd begeleid door een medewerker naar de speel- en groepsruimtes. Medewerkers zijn bovendien geïnstrueerd op mogelijke signalen van seksueel misbruik bij jonge kinderen.