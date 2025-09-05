Moes zegt sorry voor omstreden tweets bij benoeming: ‘Snap dat het mensen pijn heeft gedaan’

Gouke Moes (foto: Maarten Siepel)

Oud-Statenlid en gedeputeerde Gouke Moes (BBB) is vrijdagochtend benoemd als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Kort daarvoor nam hij (opnieuw) afstand van een oude tweet over een regenboogzebrapad en bood zijn excuses aan.

Begin september vorig jaar werd een regenboog-zebrapad in Appingedam beklad, onder meer met hakenkruisen. Moes, toen Statenlid, reageerde destijds met een bericht op X. “Zo werkt polarisatie. Jammer, van beide kanten jammer”, schreef Moes. In een reactie vroeg een X’er om opheldering over de uitspraak met de vraag: “Welke beide kanten bedoel je nou?”. Moes reageerde daarop: “De kant die bedacht heeft dat daar zo’n regenboogpad moet komen en daarmee volledig de belevingswereld van veel jongeren daar negeert (misschien zelfs provoceert) en de kant die daar dan met hakenkruizen tegenin gaat.”

Dat leverde Moes toen al veel kritiek op en werd gezien als begrip voor het vandalisme. Moes nam zijn woorden toen niet meteen terug, maar stelde later wel dat hij zijn uitspraken anders had moeten formuleren.

‘Netjes als je dan sorry zegt’

Vrijdagochtend zei Moes, voorafgaand aan zijn benoeming tot minister, tegenover verschillende (landelijke) media afstand te nemen van zijn bewoording: “Ik zie dat het een onderwerp is dat gepolariseerd is. Ik vond het heel zorgelijk dat ik bij leerlingen homohaat kon merken. Dat heb ik bedoeld aan te kaarten. Ik vond dat je in gesprek moet gaan, juist met de groep die de regenboogsymboliek aanstootgevend vindt. Iedereen moet kunnen zijn wie hij is en kunnen houden van wie hij wil. Ik snap dat het mensen pijn heeft gedaan. Het is netjes als je dan sorry zegt, bij deze doe ik dat ook.”

Afgelopen woensdag stelde Moes via zijn X-account ook al orde op zaken van zijn kant: “Er zijn vragen gesteld over een bericht dat ik ruim een jaar geleden op X heb geplaatst. Ik heb toen al aangegeven – en ik wil dat nogmaals onderstrepen – dat ik dat bericht destijds anders had moeten formuleren. Als minister dien ik alle Nederlanders en sta ik volledig achter het kabinetsbeleid. Het is nu tijd om vooruit te kijken, de handen uit de mouwen te steken en samen keihard aan het werk te gaan.”

Benoeming tot minister, Arno Rutte demissionair staatssecretaris

Met de excuses van Moes lijkt de storm nog niet te gaan liggen. Er ligt een motie van wantrouwen klaar van de Partij voor de Dieren en Volt.

Maar dat mocht voor de Groninger politicus vrijdag niet deren: koning Willem-Alexander benoemde hem vrijdagochtend als demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook voormalig Gronings raadslid Arno Rutte (VVD) uit Stad werd benoemd door de koning tot demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.