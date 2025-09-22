Minister-president van Aruba bezoekt Groningen

Foto: Ellen Grondijs

Afgelopen weekend heeft Groningen hoogstaand bezoek gekregen. Mike Eman, de minister-president van Aruba, was begin vorige week te vinden in de Tweede Kamer en gebruikte zijn weekend om de provincie Groningen te ontdekken. Daarbij bracht hij ook een bezoek aan de Stad.

Het bezoek stond in het teken van verschillende onderwerpen, waaronder geschiedenis, samenwerking, natuur en economie. In het Provinciehuis ontmoette Eman onze burgemeester Roelien Kamminga en commissaris van de Koning René Paas, waarbij gepraat werd over economische ontwikkeling en gelijkenissen tussen Aruba en Groningen.

De Arubaanse minister-president vervolgde zijn bezoek verder het centrum van de Stad in. Waar hij o.a. Eddie van Marum, Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering van Nederland, ontmoette en gesproken werd over natuurinclusiviteit en voedselzekerheid.