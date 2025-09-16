Miljoenennota: volgend jaar 2,5 miljard euro voor bevingsgebied Groningen

Foto via Tweede Kamer

In 2026 is er meer dan 2,5 miljard euro beschikbaar voor het herstel van schade door aardbevingen, het versterken van huizen en het verbeteren van het sociaal en economisch leven in Groningen en Noord-Drenthe. Dat blijkt uit de Miljoenennota, die op deze derde dinsdag in september (Prinsjesdag) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Van het geld in 2026 gaat ruim zestig miljoen euro naar de Sociale Agenda. Die richt zich op jongeren, armoedebestrijding, extra activiteiten op scholen zoals cultuur en muziek, en laagdrempelige hulp bij mentale problemen. De eerste maatregelen zijn afgelopen zomer al begonnen. Daarnaast is er vijftig miljoen euro beschikbaar voor economische investeringen. Ook is zestig miljoen euro gereserveerd voor een mogelijke AI-fabriek.

Sinds 2 september kunnen huiseigenaren in Groningen en Noord-Drenthe subsidie aanvragen om hun woning te isoleren. Voor de komende tien jaar is hier in totaal 1,65 miljard euro voor beschikbaar. Dit moet helpen om de huizen in de regio goed te verduurzamen.

Het herstel van schade en het versterken van woningen in Groningen en Drenthe blijft de hoogste prioriteit krijgen van het inmiddels demissionaire kabinet, liet de Koning eerder op dinsdag al weten tijdens de troonrede. De regering wil dit, naar eigen zeggen, doen zolang het nodig is. Naast geld komt er dit jaar ook een nieuwe Groningenwet, die vastlegt hoe de gemaakte afspraken over de ereschuld (ontstaan door de aardbevingen in het gaswinningsgebied) worden uitgevoerd.