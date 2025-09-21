MFC De Wijert viert 25-jarig bestaan: “Mensen weten de locatie steeds beter te vinden”

José van Schie (l) en Sjikke Mulder (r) onthullen het kunstwerk. Foto: ingezonden

Feest was het dit weekend in MFC De Wijert aan de P.C. Hooftlaan. Het multifunctioneel centrum bestaat 25 jaar en daar werd zaterdag uitgebreid bij stilgestaan. Volgens voorzitter José van Schie is dit niet het enige feestje dat gevierd gaat worden.

Mevrouw Van Schie, 25 jaar MFC De Wijert…

“Dit weekend kun je echt beschouwen als de start van de activiteiten. Gisteren hebben we een receptie gehad en we hebben een leuke middag georganiseerd voor kinderen en voor ouderen uit de wijk. Voor de kids was er bijvoorbeeld kindertheater, ze konden geschminkt worden en er waren springkussens. Daar werd gretig gebruik van gemaakt. Voor de ouderen hadden we optredens geregeld. Uiteindelijk zat de hele zaal vol met wijkbewoners. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep. Daardoor kunnen wij terugkijken op een heel geslaagde middag.”

Het jubileum is ook niet de enige aanleiding voor een feestje, hè?

“Dat klopt. De afgelopen maanden is het MFC verbouwd. Het ging om een groot project waarbij het gebouw geruime tijd niet gebruikt kon worden. Inmiddels is het vrijwel gereed. Voor veel mensen was het programma gisteren ook de eerste gelegenheid om het nieuwe complex te bezoeken en te bekijken hoe het is geworden. In het gebouw hebben we nu bijvoorbeeld nieuwe ruimtes kunnen creëren en ook is er een speelhoek voor kinderen gerealiseerd. De eerste reacties zijn erg enthousiast.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het kunstwerk van Tatiana Pavlova. Foto: ingezonden Foto: Tineke Rouw-Oosterhuis

De opening van het jubileumprogramma startte met de onthulling van een kunstwerk…

“Dat klopt. ‘Dichter in de buurt’ Jakob de Boer heeft vanwege het 25-jarig bestaan van het MFC een gedicht geschreven. Kunstenares Tatiana Pavlova heeft op basis van een van de coupletten van dit gedicht een schildering gemaakt. Zowel De Boer als Pavlova wonen in het zuiden van de stad en zijn beiden in de wijk bekend vanwege hun optreden tijdens ‘De Wijk de Wereld’ vorig jaar. Tijdens de opening heeft De Boer het gedicht voorgedragen en daarna is het kunstwerk van Pavlova onthuld. In dit kunstwerk komt vooral naar voren waar het MFC voor staat.”

Ik heb me ook laten vertellen dat het niet bij dit ene feest blijft…

“Dat klopt. We zijn voorlopig nog niet uitgefeest in de wijk. Op zaterdag 25 oktober vindt er een DJ-workshop plaats en staan er kickboksen en een kookworkshop op de planning, die specifiek bedoeld zijn voor de jeugd. Een maand later, op zaterdag 22 november, vindt er een dansavond plaats. De liveband Soulvibration komt langs om er samen met volwassenen een leuke en gezellige avond van te maken.”

Als u naar het MFC kijkt, hoe staat het er dan voor?

“Het gaat heel goed. Elke week is het gebouw ongeveer 82 uur geopend. Er gebeurt ontzettend veel. Er vinden workshops en cursussen plaats op bijvoorbeeld het gebied van sjoelen, yoga, bridge, maar ook allerlei educatieve activiteiten. Maar ook jeugdwerk is er actief. En we hebben een nieuwe brasserie waar je meerdere middagen in de week een hapje kunt eten. Mensen weten ook steeds beter het MFC te vinden. En natuurlijk is dat spannend. In De Wijert gebeurt er van alles. De wijkvernieuwing is volop gaande. Dat betekent dat er ook nieuwe inwoners in de wijk komen wonen. Voor ons is het een kwestie van het oor te luister leggen; waar is behoefte aan? En daar proberen we zo goed mogelijk invulling aan te geven.”

U klinkt enthousiast…

“Het gaat absoluut goed. En in die zin was dat ook spannend: de afgelopen maanden vond er een verbouwing plaats waardoor mensen niet in het gebouw terecht konden. Weten inwoners het gebouw weer te vinden als het opengaat? Ja, dus. Het heeft echt onze verwachtingen overtroffen. En natuurlijk zijn en blijven er altijd wensen. Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar vrijwilligers die in het MFC kunnen helpen bij activiteiten. Mensen die nieuwsgierig zijn, of zich aan willen melden, kunnen daarvoor terecht op onze website. En de komende tijd gaat er nog meer gebeuren. De speeltuin bij het MFC willen we gaan renoveren. Daarvoor zijn we inmiddels volop subsidies aan het verwerven. De Wijert is een kinderrijke buurt, waardoor het ook heel mooi is dat hier stappen in gezet gaan worden.”

