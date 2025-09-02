Met hardlopen van Bad naar Bad halen studenten ruim 3.800 euro op voor Serious Request

Bij de tocht van Bad naar Bad werd er een route langs de kust gevolgd. Foto: eigen foto

Tien leden van de Groningse studentenatletiekvereniging Vitalis hebben de afgelopen dagen de estafettetocht ‘Bad naar Bad’ volbracht. Hun prestatie heeft tot nu toe 3.880 euro opgeleverd voor de stichting Spieren voor Spieren.

“We hebben het gehaald,” vertelt een blije Rens Rolink. “Vrijdag zijn we gestart in Cadzand-Bad in Zeeuws-Vlaanderen en zondag om 15.30 uur zijn we gefinisht in Bad Nieuweschans.” De groep rende in twee dagen tijd een afstand van zeshonderd kilometer langs de Nederlandse kust, met als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren, dat dit jaar het goede doel is van 3FM Serious Request. “De teller staat nog open, dus doneren is nog steeds mogelijk.”

Zeshonderd kilometer in estafettevorm

De uitdaging werd in estafettevorm volbracht. “Eén persoon rent per beurt, begeleid door iemand op de fiets, terwijl de overige acht in een busje volgen,” legt Rolink uit. Dit roulerende systeem maakte het mogelijk om dag en nacht door te gaan. “In het busje konden we wat slapen en eten. Met ons tienen heeft iedereen ongeveer zestig kilometer gerend. Zelf heb ik iets minder kilometers afgelegd, omdat ik mij halverwege niet helemaal fit voelde.”

Bij de tocht werd de route van het langeafstandspad langs de kust gevolgd, die op een aantal plekken werd aangepast. Zo werd er vanwege tijdsgebrek gekozen voor bruggen in plaats van veerpontjes en werd er via Den Helder gelopen. Toch denkt Rolink dat de route ook op andere plekken aangepast had moeten worden: “Hardlopen door het zand in de duinen was zwaar. Maar de persoon op de fiets had het soms nog zwaarder, met een hogere hartslag dan de loper zelf.”

Het meest spannende moment was de zaterdagochtend ter hoogte van Katwijk, toen de groep te maken kreeg met forse regen en onweer. “Dat was best gevaarlijk, dus we hebben de hardloper en de fietser toen met het busje opgevangen.” De rest van de tocht verliep voorspoedig.

Tekst gaat verder onder de foto:

Bij de finish in Bad Nieuweschans. Foto: eigen foto

Gezamenlijke finish en mooie toekomstplannen

De laatste kilometers van de tocht werden gezamenlijk afgelegd. “Dat vonden we een mooie afsluiting,” aldus Rolink. In Bad Nieuweschans werden de lopers opgewacht door familie en vrienden. “Op zo’n moment overheerst de blijdschap dat we dit hebben kunnen doen en gehaald hebben. Daarna ontstaat de vermoeidheid. Ik kan je vertellen dat we in de nacht naar maandag de klok rond hebben geslapen, en dan te bedenken dat een aantal van ons de volgende dag weer aan het werk moest.”

De vereniging ondernam vorig jaar een vergelijkbare actie door het Pieterpad te rennen. “Of dit een vervolg krijgt? Eerlijk gezegd moet ik daar nu nog even niet aan denken, maar ik hoor die geluiden binnen onze groep al wel. Het zou zomaar volgend jaar weer kunnen gebeuren,” zegt Rolink. In december zal de groep het definitieve bedrag overhandigen aan de dj’s van Serious Request in het Glazen Huis in Den Bosch.