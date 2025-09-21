Mendini-trein ‘Er gaat niets boven Groningen’ gesloopt

Treinstel 4023 reed jarenlang rond met reclame voor het Groninger Museum. Foto: Mark92, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1819080

Op het terrein van HKS in Amsterdam is afgelopen week het treinstel gesloopt dat jarenlang rondreed met een interieur ontworpen door Alessandro Mendini. Het interieur was ter promotie van het Groninger Museum.

Mendini is de hoofdarchitect van het Groninger Museum; het middendeel van het gebouw is volledig door hem ontworpen. Het gebouw opende in 1994 zijn deuren en werd in dat jaar door 100.000 mensen bezocht. Enkele jaren later, in 1999, leek het een goed idee om een trein in te zetten ter promotie van het Groninger Museum en om het werk van Mendini te eren. Op 16 augustus 1999 werd in Haarlem begonnen met de klus waarbij Mendini de banken, wanden en de vloeren van diverse kleuren voorzag. Op 22 oktober was de klus geklaard en een dag later volgde de presentatie op het Hoofdstation in Groningen.

De trein, een Koploper, was het eerste treinstel waarvan het interieur volledig werd aangepast voor reclamedoeleinden. Behalve het interieur werd ook de buitenzijde aangepast. Zo kregen de deuren een witte kleur en werd de tekst ‘Er gaat niets boven Groningen’ op de kopdeuren geplaatst. Het contract liep tot 22 oktober 2005, maar de trein zou tot 21 november 2007 in deze uitvoering blijven rijden. In die jaren werd de volledige Koploper-serie gemoderniseerd, waarbij dit treinstel weer in de ‘normale’ staat werd teruggebracht. Toch is toen niet alles verwijderd: de door Mendini in felle kleuren geschilderde banken hebben nadien een plek gekregen bij de Vrienden van het Spoorwegmuseum. Naar verluid heeft men ook geprobeerd om de wanden, met daarop schilderingen van Mendini, veilig te stellen, maar bij het verwijderen zijn deze wanden gesneuveld.

Het treinstel dat tussen 1999 en 2007 met de reclame rondreed was de 4023. In februari vorig jaar werd dit treinstel terzijdegesteld en ontdaan van alle bruikbare materialen. Afgelopen week werd de laatste coupé van de 4023 overgebracht naar HKS, waar de sloop plaatsvindt. Voor de Koplopers is het na veertig jaar dienst bijna afgelopen. Inmiddels is al een groot deel van het intercitymaterieel uitgerangeerd en gesloopt. Op dit moment rijden er nog ongeveer zestig Koplopers, terwijl dit er ooit 140 waren.

De laatste deel van het treinstel komt aan bij de sloper: