Meerdere meldingen van (seksuele) intimidatie bij fietsactie rond onveiligheid van vrouwen

Foto: Paul Blom

Tijdens de demonstratie tegen onveiligheid van vrouwen in de Groningse binnenstad zijn zaterdagavond twee incidenten gemeld. Een vrouw werd door een onbekende man op de mond gezoend. Ook werd een deelneemster tijdens de mars geduwd.

Dolle Mina, de organisatie achter de fietstocht en marsen in andere steden, laat aan verschillende media weten geschrokken te zijn van de incidenten. De Groningse tak van de Dolle Mina’s overweegt aangifte te doen.

In meerdere steden deden zich vervelende situaties voor tijdens de protestactie. In Eindhoven werden vrouwen aangeraakt en moest de route worden aangepast omdat de stoet steeds werd tegengehouden. In Utrecht werd een driewieler vernield en klonken vrouwonvriendelijke leuzen. Ook in Amersfoort en Amsterdam werden deelnemers uitgescholden.

De actie in Groningen was onderdeel van de landelijke campagne De nacht is ook van ons. De fietstocht begon zaterdagavond om 21.30 uur op de Grote Markt en trok zo’n achthonderd deelnemers, meer dan verwacht. Met fietsen vol lichtjes en borden reed de groep door de stad.

De protesten volgden op de recente moord op de 17-jarige Lisa in Duivendrecht en andere zorgwekkende berichten over geweld tegen vrouwen. Dolle Mina wil dat femicide wordt erkend als een specifieke vorm van gendergerelateerd geweld en eist strengere wetgeving tegen daders.