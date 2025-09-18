Meer WW-uitkeringen, maar toch krapte op de arbeidsmarkt

Foto: Andor Heij. Gemeente Groningen UWV Sociale Dienst Harm Buiterplein

Het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen is het afgelopen jaar gestegen en er zijn ook minder vacatures. Toch blijft de arbeidsmarkt krap, meldt UWV.

Er zijn volgens de uitkeringsinstantie nog steeds veel werkgevers die moeilijk personeel kunnen vinden. Nu de economie minder hard groeit, hebben sommige werkgevers minder te maken met personeelstekorten. Maar in sectoren als zorg, onderwijs, ICT, techniek en defensie blijft de vraag naar personeel groot.

In het tweede kwartaal van dit jaar is de arbeidsmarkt in Groningen nog steeds krap. De lente leidt vaak tot meer activiteiten in sectoren als toerisme, horeca, detailhandel en bouw. UWV zegt het lastig te vinden wat er de komende jaren op de arbeidsmarkt gebeurt.

Eind augustus verstrekte UWV bijna zesduizend uitkeringen in de provincie Groningen. Dat is vrijwel gelijk aan de maand ervoor. Vergeleken met een jaar geleden was er een toename van 269 uitkeringen. De stijging was 4,8 procent; veel kleiner dan de landelijke toename van 9,8 procent.