Meepraten over het toekomstige Havenpark; meevaren kan ook

foto: gemeente Groningen

Het Havenpark bij de toekomstige wijk Stadshavens verandert de komende jaren in een levendig en groen stadspark met ruimte voor kunst, cultuur, bewegen en sport. Dat meldt de gemeente.

Het Havenpark komt op de plek van de huidige Ritsema-locatie en de Deense Haven. Groningers kunnen meepraten over hoe het park eruit komt te zien. Dat kan op vrijdag 26 september aan boord van een van de vier ‘droomboten’, tijdens een rondvaart, en op de Werkmanbrug bij het Groninger Museum.

Tussen 12.00 en 17.00 uur kan iedereen meevaren, meedenken en in gesprek gaan. De opstapplaats van de boot is eveneens bij het Groninger Museum. De boottocht duurt 45 tot 60 minuten. Aanmelden kan via stadshavens.nl/havenpark.