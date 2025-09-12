Martinitoren baadt vanaf half oktober weer iedere nacht in het licht

Eem impressie van de Martinitoren in haar nieuwe verlichting (via Gemeente Groningen)

Vanaf de maandagavond van 13 oktober is de Martinitoren weer iedere avond en nacht permanent van veraf te zien in het donker. Dan wordt de nieuwe verlichting van de toren officieel ‘aangezet’.

De toren krijgt energiezuinige LED-verlichting die tien keer minder stroom verbruikt dan de oude installatie. Het licht heeft een uniek verloop: warm aan de voet en koeler aan de top, zodat de architectonische details beter zichtbaar worden. “Hiermee krijgt de toren als belangrijk symbool van de stad weer de statuur die het verdient”, schrijft verantwoordelijk wethouder Mirjam Wijnja aan de gemeenteraad.

De nieuwe verlichting maakt deel uit van een breder plan voor de binnenstad. Met de principes ‘city light’ en ‘living light’ wil de gemeente een zachtere, bredere verlichting realiseren die straten en openbare ruimtes beter uitlicht.

Drie jaar in het donker

De oude verlichting werd eind 2022 uitgeschakeld om energie te besparen, na de stijgende prijzen door de oorlog in Oekraïne. Sindsdien stond de toren bijna twee jaar grotendeels in het donker, met alleen tijdelijke verlichting tijdens onder meer Wintergoud en ESNS.

De gemeenteraad vroeg lange tijd sinds oplossing. Die zou er komen dankzij nieuwe, dynamische ledverlichting, die vorig jaar zou worden getest. Maar door dat plan ging vorig jaareen streep: de tests lieten problemen zien in het systeem, die eerst verholpen moesten worden.

Officieel moment

Of een publieksevenement aan het opnieuw ‘aansteken’ van de Martinitoren wordt gekoppeld, is niet bekend. Maar Wijnja heeft raadsleden alvast gevraagd om de avond van 13 oktober vrij te houden in hun agenda.

Volgens RTV Noord kan het zijn dat de toren in de tussentijd al een paar keer baadt in het nieuwe licht, want de komende tijd worden test uitgevoerd met de nieuw LED-lampen.