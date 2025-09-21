Martin brengt jeugdsentiment terug met dodgeball: “Net als padel kan dit groot worden”

Foto: ingezonden

Mensen verbinden en waarbij er in de samenleving wat minder gebruik gaat worden gemaakt van de smartphone. Dat is het doel van de 31-jarige Martin Westerink uit de stad die met de sport ‘dodgeball’ mensen bij elkaar wil brengen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Martin, hoe is dit idee tot stand gekomen?

“Eigenlijk begint dit verhaal enkele jaren geleden in Stockholm, Zweden. Ik heb daar twee jaar gewoond. Ik werkte daar als dj. Die baan had als voordeel dat ik overdag veel vrije tijd had. Maar ik wilde toch ook iets doen. Je wilt graag mensen leren kennen en je wilt wat gezonde lichaamsbeweging hebben. In Stockholm wordt er heel veel ‘dodgeball’ gespeeld. Ik ben dat gaan spelen en het beviel me heel erg goed. Ik vond het leuk. Inmiddels woon ik in Groningen, ik werk hier als freelancer. Ik heb geen kantoorbaan, ik volg geen opleiding. En ik dacht, kan ik zoiets hier in Groningen niet opzetten?”

Misschien is het goed om eerst uit te leggen wat ‘dodgeball’ is…

“Ik denk dat iedereen het wel kent. Iedereen heeft het ook wel eens gespeeld. Het lijkt heel erg op trefbal. Waar het om draait, is dat twee teams elkaar proberen af te gooien met ballen, terwijl ze de ballen van de tegenstander ontwijken of vangen. Eigenlijk kun je zeggen dat dit de internationale, sportieve variant is van de gymles-variant die je vroeger op school speelde. Wel belangrijk is om aan te geven dat er verschillende varianten bestaan. Wij spelen ‘dodgeball foam’. De trefballen die wij gebruiken, zijn gemaakt van zacht polyurethaanschuim, en zijn daardoor veiliger dan de rubberen ballen die je ook tegen kunt komen bij dit spel.”

Je hebt dit in mei opgezet. Hoe ging dat?

“Ik ben eerst gaan zoeken: heeft Groningen misschien al een dodgeball-vereniging? Ondanks dat Groningen veel heeft, bestond zoiets nog niet. Ik heb toen zelf de stoute schoenen aangetrokken. Ik ben een aantal ballen gaan kopen en via het platform Reddit heb ik een oproepje gedaan. Daar reageerden veertien mensen op. Vervolgens ben ik een gymzaal gaan huren en toen was de eerste dodgeball-les in de gemeente een feit. Het was ontzettend leuk en gezellig, en het smaakte duidelijk naar meer.”

Dit verhaal begon in Stockholm. Zie je dat ook terug bij wat je aanbiedt, dat het bijvoorbeeld juist ook internationale studenten trekt?

“Ja, er komen duidelijk internationale studenten en expats op af, maar ook inwoners die hun hele leven al in Groningen wonen. De deelnemers bij de eerste les waren tussen de 20 en 50 jaar oud. En ik denk dat dit ook wel een beetje het geheim van de smid is. Veel mensen kennen deze sport van vroeger. Het was het onderdeel bij gymnastiek waarbij je klasgenoten kon afgooien. Het is een stukje jeugdsentiment. Ik denk dat heel veel mensen wel terug zouden willen naar de periode van toen ze nog op school zaten. Dit spel herinnert daaraan en dat spreekt mensen aan.”

Hoe heeft zich dit de afgelopen maanden ontwikkeld?

“De eerste les was, zoals ik beschreef, een succes. Maar de vraag was toen, hoe ga ik dit verder ontwikkelen? Het moet niet zo zijn dat ik dit elke week moet organiseren. Ondertussen heb ik ook de ambitie om het groter te maken, om meer mensen kennis te laten maken met deze sport. En zo is het idee ontstaan om een community op te richten. Ik ben letterlijk aan de tekentafel gaan zitten en heb mezelf afgevraagd: wat wil ik? Het doel is om wekelijks iets aan te bieden in het centrum van Groningen. Twee weken na het begin is er een website online gebracht en inmiddels is er flink wat animo. Wekelijks zijn er zo’n tien mensen aan het dodgeballen en wat heel leuk is, is dat ik bij Aclo op Zernike cursussen geef in deze sport. Via de Aclo heeft dit inmiddels geleid tot vijftien aanmeldingen.”

We hadden het over internationale studenten. Een groep die best wel met eenzaamheid te maken heeft. Voor hen is dit wellicht ook een uitkomst?

“Wat ons speciaal maakt, is de combinatie van sporten en het sociale aspect. We bieden dus het dodgeballen aan, waarbij je lichamelijk actief bent. Maar daarna gaan we de stad in om een drankje te drinken en ook om wat bordspelletjes te spelen. Wat wij zien, is dat die combinatie heel goed werkt om elkaar te leren kennen. En wat je zegt, dat zie ik ook. Er is eenzaamheid. Maar door mensen op te nemen in een community, ontstaat er een mooi geheel. Een andere belangrijke waarde is overigens inclusiviteit. Wellicht ken je het nog van de basisschool: dat je als laatste werd gekozen bij dodgeball. Of dat je helemaal niet werd gekozen. Voor sommigen is zoiets een trauma. Bij ons hoort iedereen erbij. Als je het gevoel hebt dat je wordt buitengesloten of dat je wordt overgeslagen, dan willen wij dat je dit aangeeft. Dan gaan we er als groep over in gesprek. Dat vinden we heel belangrijk.”

Hoe zie je de toekomst?

“Op dit moment ben ik bezig met het opzetten van een jeugdvariant. Dit naar aanleiding van aanvragen die binnen zijn gekomen. Deze variant is voor jongeren van 6 tot en met 18 jaar, onderverdeeld in verschillende groepen. En ik hoop dat we echt iets neer kunnen zetten. Ik proef veel enthousiasme. Daarom denk ik er ook over na om wellicht communities op te zetten in Leeuwarden of in Leiden. Op dit moment is de sport niet groot in Nederland. Maar het heeft wel allerlei elementen in zich die het groot kunnen maken. Ik maak wel eens de vergelijking met padel. Dat kende ook niemand, en dat is ook enorm geëxplodeerd.”

Dat er bij veel mensen geen lampje gaat branden bij het woord ‘dodgeball’, is dat voor jou ook de reden om de boer op te gaan? Bijvoorbeeld door een showcase te geven in de binnenstad?

“Dat lijkt mij heel leuk. En daar heb ik inderdaad over nagedacht. Ik denk dat het heel leuk zou zijn om een toernooitje op de Grote Markt te organiseren. Dat je op een laagdrempelige manier kennis kunt maken met de sport. Dat zal wellicht iets zijn voor komend voorjaar, als de lente voor de deur staat. Je kunt digitaal uitleggen wat het is, maar het is veel leuker om zelf de energie te ervaren, om het zelf te proberen. Dit krijgt dus zeker een vervolg.”

Mensen die op zoek zijn naar meer informatie kunnen terecht op deze website.