Maria (75) verruilt verjaardag voor etappekoers voor Palestina: “Een feest geven voelde niet goed”

Foto: Judith Hovius

De 75-jarige Maria Remmerswaal uit Leiden viert haar verjaardag dit jaar niet met een feest, maar met een lange fietstocht door Nederland om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Maandag reed ze van Assen naar Stad.

Maria had al een locatie geboekt voor haar verjaardag. Er zouden boten komen, er was catering geregeld. Maar terwijl ze voorbereidde, merkte ze dat ze er geen plezier in had. “Ik lag wakker en dacht: ik wil geen feest vieren terwijl er aan de andere kant van de wereld een genocide plaatsvindt.”

In plaats van een feest besloot ze te doen waar ze goed in is: fietsen. Van 1 september tot 1 oktober fietst ze langs de twaalf provinciehoofdsteden. Vandaag was de 21ste etappe, van Assen naar Groningen: “Vandaag ben ik met vijf meefietsers begonnen. En er zijn er nog twee van over.” Ze merkt dat het per stad verschillend is hoe mensen reageren. “Gisteren in Assen stonden wel veertig mensen op me te wachten. In een ander dorp: nul.”

Veel steun, maar ook scheldpartijen en bedreigingen

Aan Maria’s fiets hangt een kar met banners. Onderweg deelt ze flyers en boekjes uit om mensen te informeren: “Ik hoop dat er in elke stad een paar mensen aan het denken worden gezet. Dat ze zich gaan verdiepen in de geschiedenis, die al lang voor 7 oktober begon.”

Maria merkt dat de meeste mensen haar helpen en gastvrij ontvangen. Ze slaapt vaak bij sympathisanten of via het netwerk ‘Vrienden op de Fiets’. Langs de route krijgt Maria ook veel steun, maar soms ook tegenstand. “Het overgrote merendeel van de reacties is positief. Maar niet overal. Soms word ik uitgescholden. In een dorpje ben ik zelfs weggestuurd van een terras. Op andere plekken waren er auto’s die me afsneden en bestuurders die scholden dat ik doodgeschoten moest worden.”

Naast mensen informeren, zamelt Maria met de fietstocht geld in voor de stichting Plant een Olijfboom. Deze stichting zet zich in voor schoon drinkwater en andere hulp aan de getroffen Gazanen: “Ik vind vragen om geld eigenlijk heel vervelend. Maar dit geld komt niet eerst bij mij. Dat gaat meteen naar de organisatie.”

Meefietsers zijn welkom

Hoewel Maria de monstertocht alleen volbrengt, vind ze gezelschap niet vervelend. Integendeel: Maria nodigt iedereen uit om mee te fietsen, een dag of langer. “Het zou mooi zijn als we met velen rijden. Hoe meer aandacht, hoe beter.”