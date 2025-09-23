Marcel Groninger na drie wedstrijden ontslagen bij Sloveense club

Foto via FC Groningen

Het dienstverband van Marcel Groninger bij NK Olimpija Ljubljana is na drie wedstrijden alweer voorbij. De voormalig assistent-trainer van FC Groningen is, samen met hoofdcoach Erwin van de Looi, ontslagen door de Sloveense club.

Van de Looi was hoofdtrainer en Groninger zijn assistent. Ze kwamen afgelopen zomer samen naar Ljubljana, nadat ze eerder ook samenwerkten bij Jong Oranje.

Groninger werkte in totaal acht jaar bij de FC Groningen, maar stapte eerder dit jaar op toen het verlengen van zijn contract hem te lang duurde.

Maar de samenwerking in Slovenië duurde kort. Na twee nederlagen op rij greep de club in. Olimpija Ljubljana, vorig jaar nog kampioen, staat nu vijfde in de competitie. De club bedankt Van der Looi en Groninger wel voor hun inzet en toewijding, schrijft de Sloveense club in een reactie.

Federico Bessone volgt Van der Looi op en Enric Pi wordt de vervanger van Groningen in de Sloveense hoofdstad.