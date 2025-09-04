Man hoort anderhalf jaar cel eisen voor aanranding

Justitie eist een celstraf van achttien maanden tegen een 40-jarige man uit Assen. Hij wordt verdacht van een poging tot verkrachting in de Groningse binnenstad. Dat meldt RTV Noord.

De man zou op 19 maart van dit jaar een vrouw hebben aangerand toen ze een parkeergarage aan de Coehoornsingel wilde binnengaan. Hij zou haar plotsklaps van achteren onder haar rok hebben gegrepen en zijn andere arm om haar hoofd hebben geslagen. De vrouw vertelde dat me man er vandoor ging toen ze begon te gillen en in zijn hand beet.

De verdachte erkende dat hij die dag wel in Groningen was, en dat de man op de camerabeelden erg op hem leek, maar dat hij zich er niets van kon herinneren. Het OM meldt dat een getuige hem herkende en dat er DNA van hem was aangetroffen. Volgens de advocaat was er geen sprake van dwang. De rechter doet over enkele weken uitspraak.