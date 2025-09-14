“Maandag zware windstoten en buien, donderdag nazomer met 21 graden”

De komende dagen doen herfstachtig aan. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis komen er op maandag zware windstoten voor. Vanaf donderdag lijkt het een beetje nazomer te gaan worden.

“Maandag vallen er enkele buien met kans op zware windstoten tot 100 kilometer per uur waarbij er lokaal ook onweer mogelijk is”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 19 graden. Verder is er zo nu en dan zon en staat er een krachtige zuidwestenwind, langs de Wadden toenemend tot stormachtig, windkracht 8. In de nacht naar dinsdag vallen er enkele buien en ligt de minimumtemperatuur rond de 13 graden. Ook dinsdag vallen er enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Het wordt 17 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 3 tot 5.”

“Woensdag is het bewolkt en zijn er vooral gaandeweg de dag steeds vaker perioden met lichte regen. Het wordt 18 graden bij een vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 4 tot 5. Donderdag wordt het een beetje nazomer met overwegend droog weer waarbij het zonnetje de temperatuur opdrijft naar 20 of 21 graden. Of de nazomer doorzet is te lezen op de weerpagina of luister op werkdagen naar het dagelijkse radioweerpraatje om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”