“Maandag wisselend bewolkt, later in de week flinke perioden met zon”

Tijdens de eerste dagen van de nieuwe werkweek zijn er buitjes mogelijk. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we op woensdag te maken met flinke zonnige perioden.

“Maandag is het wisselend bewolkt en blijft het op een verspreid buitje na droog”, vertelt Kamphuis. “Het wordt 15 of 16 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar dinsdag liggen de minima rond de 8 graden. Dinsdag is er af en toe zon en valt er een verspreid buitje. Het wordt 15 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4. In de nacht naar woensdag wordt het 7 graden.”

“Woensdag zijn er flinke perioden met zon en steekt er een stevige wind op uit het oosten tot noordoosten, windkracht 4. Het wordt 16 of 17 graden. Hoe de rest van de week gaat verlopen? Lees het op de weerpagina of luister op werkdagen om 08.50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”