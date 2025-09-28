“Maandag wisselend bewolkt, komende dagen flinke zonnige perioden”

Archieffoto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De zon laat zich de komende flink zien. Wel zullen volgens OOG-weerman Johan Kamphuis de nachten fris gaan verlopen.

“Maandag is er in de vroege uren kans op mistbanken”, vertelt Kamphuis. “Verder is het overdag wisselend bewolkt en is er ten oosten van de stad in de middaguren kans op een bui. Het wordt 20 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3. In de nacht naar dinsdag het fris bij 6 graden en kunnen er mistbanken ontstaan.

Dinsdag is er eerst kans op mist. Daarna zijn er flinke perioden met zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit het oosten tot noordoosten, windkracht 3.

Woensdag zijn er perioden met zon met in de loop van de dag toenemende bewolking. Bij een zwakke oostenwind wordt het 15 graden. Er volgt een koude nacht bij 2 tot 4 graden en kans op vorst aan de grond. Voor het weer in de rest van de week? Kijk op de weerpagina of luister op werkdagen naar het dagelijkse radioweerpraatje tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio dat rond de klok van 08.50 uur te horen is.”