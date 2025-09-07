“Maandag eerst buien en later opklaringen, ook op dinsdag niet droog”

Foto: Gijs Bouman - Beeman Productions

Na een fraai weekend gaat het weer de komende dagen uit een ander vaatje tappen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis hebben we de komende dagen te maken met buien.

“Maandagochtend is er veel bewolking met op veel plaatsen buiige regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag zijn er opklaringen en loopt de temperatuur op naar 22 graden. De wind draait van het zuiden naar het westen en is zwak of matig, windkracht 2 tot 3. Dinsdag is er veel bewolking en valt er vooral gaandeweg de dag geruime tijd regen. Daarbij is het aan de koele kant bij 15 tot 17 graden. Er staat een zwakke wind uit noordwestelijke richting, windkracht 2.”

“Woensdag is het overwegend droog. Er is er veel bewolking en later op de dag klaart het op. Het wordt 20 graden. Zit er nog meer nazomer in het vat of wordt het wisselvalliger? Voor de verdere vooruitzichten: kijk op de weerpagina of luister op werkdagen naar het dagelijkse radioweerpraatje te horen om 08.50 uur tijdens de OOG Ochtendshow op OOG Radio.”