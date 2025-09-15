Lycurgus haalt Canadese passer-loper Coltyn Liu

Coltyn Liu - Foto via Lycurgus

Lycurgus heeft maandag opnieuw een nieuwe speler vastgelegd: de Canadese passer-loper Coltyn Liu (26) uit Vancouver sluit aan als elfde versterking voor komend seizoen.

Met zijn lengte van 1,96 meter, zijn sprongkracht en internationale ervaring moet Liu het team extra kracht geven. Liu groeide op in een volleybalfamilie en speelde al op jonge leeftijd in Vancouver. Daarna volgden jaren in het universiteitsvolleybal bij de UBC Thunderbirds. In Europa speelde hij voor Manacor op Mallorca en voor Rapid Boekarest. Met die club won hij vorig jaar de Roemeense Supercup.

De komst van Liu betekent dat er nu elf spelers vastliggen voor het nieuwe seizoen. Liu wordt de tweede Canadees in de selectie, die naast Liu nu bestaat uit Julien Lecat, Jo Gladsøy Sunde, Elliot Collard, Ian Parish, Rodrigue Manuohalalo, Gijs van Solkema, Tieme de Jong en Darian Picklyk.