Loting noordelijke districtsbeker levert twee stadsderby’s op

De loting van de noordelijke districtsbeker heeft twee stadsderby’s opgeleverd. Vierde divisionist PKC’83 ontvangt vierdeklasser FC Lewenborg en HFC’15, ook vierdeklasser is de gastheer van eersteklasser Be Quick 1887.

PKC’83 heeft de poulefase overgeslagen, omdat clubs uit de vierde divisie in die periode competitieverplichtingen hadden. In de poules met eerste en tweedeklassers gingen de eerste twee door. Bij de lagere klassen plaatste alleen de groepswinnaar zich voor de poulefase.

De complete loting met tussen haakjes het niveau waarin de clubs spelen.

PKC’83 (4e divisie) – FC Lewenborg (4e klasse)

HFC’15 (4e) – Be Quick 1887 (1e)

Bedum (3e) – Oranje Nassau (1e)

Holwierde (3e) – Velocitas 1897 (1e)

Siddeburen (3e) – GVAV Rapiditas (2e)

SJS (4e) – Groen Geel (3e)

VVSV’09 (5e) – Lycurgus (4e)

Gruno (5e) – Zuidhorn (3e)

Grijpskerk (2e) – Haren (5e)

De wedstrijden worden in principe op zaterdag 18 oktober gespeeld. De clubs kunnen in onderling overleg ook een doordeweekse datum kiezen.