Losloopgebied Corpus den Hoorn afgesloten vanwege hoornaar

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Een groot gedeelte van het losloopgebied Corpus den Hoorn is zondag afgesloten na een aanval van een hoornaar. Volgens een nieuwsfotograaf zijn een vrouw en een hond die in het gebied wandelden, meerdere keren gestoken.

“De toegang tot het gebied is afgesloten met hekken en rood-witte afzetlinten,” vertelt fotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Op een stuk karton, dat aan een van de hekken is vastgemaakt, staat de tekst ‘pas op hoornaars langs het pad’. Het gaat om het losloopgebied tussen de Piccardthof en het voormalige politiebureau aan de Schweitzerlaan. Van mensen die aanwezig zijn, hoor ik het verhaal dat een vrouw met haar hond aan het wandelen was, waarbij beide meerdere keren gestoken zouden zijn.”

Het is onbekend om welk type hoornaar het gaat. In Nederland komen de Europese hoornaar (een inheemse, zachtaardige soort) en de Aziatische hoornaar (een invasieve exoot) voor. Beide soorten zijn alleen gevaarlijk bij allergische reacties op hun gif, bij veel steken tegelijk, of bij steken in gevoelige gebieden zoals de keel of het gezicht. Met name de Aziatische hoornaar maakt sinds zijn intrede in 2004 in Europa een snelle groei door. Deze invasieve exoot is een bedreiging voor bijen, andere insecten, de fruitteelt en de biodiversiteit.